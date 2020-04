Coronavirus, notizie confortanti dall’ISS: “Casi in calo in tutte le regioni, il valore Rt sotto la soglia 1”

“La curva continua a decrescere sia come numero di sintomatici che di casi. Il numero di casi e’ in decrescita in tutto il Paese“: lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanita’, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico sul Coronavirus. Aumenta “il numero delle Regioni con casi limitati“.

“Il valore Rt, o indice di contagiosita’, e’ sotto la soglia di 1 in tutte le Regioni. Questo e’ un dato positivo e conseguenza delle misure adottate“.

Ad oggi in Italia “ci sono ancora 74 Comuni zone rosse in sette Regioni. Questo testimonia la capacita’ di individuare i focolai locali e la tempestivita’ nell’isolarli“.

“Ci sono 6395 casi di individui di nazionalità straniera. La loro curva è uguale a quella dei cittadini italiani. La letalità colpisce purtroppo sempre le età più elevate. Chi ha più tre patologie è una quota che cresce: chi decede è perché ha delle co-morbosità“.

L’84% di chi è morto aveva più malattie, due o tre. I decessi totali sono oltre 25mila.

Il documento contenente i possibili scenari della diffusione del contagio da Coronavirus in base alle riaperture delle attivita’ “nasce da una richiesta di una valutazione su come far evolvere il sistema una volta raggiunta la curva che abbiamo adesso. Non e’ mai stato secretato. I lavori sono stati confrontati con il Cts ed e’ stato trasmesso al ministero della Salute“, ha spiegato il presidente Brusaferro. “Volevamo valutare le varie variabili ed il peso” dei vari settori “per la circolazione del virus”. Nasce inoltre “come studio nazionale che andra’ modulato sulla base dei dati regionali. Questi modelli vanno aggiornati periodicamente e tarati sui risultati“.

Il tempo di insorgenza dei sintomi in Lombardia e’ stato di 6,6 giorni in media, ha spiegato Stefano Merler dell’Istituto Bruno Kessler alla conferenza stampa dell’Iss. “I bambini sono meno suscettibili all’infezione del 66%. Lo rileviamo in un lavoro sulla rivista Science“, ha proseguito Merler, illustrando i criteri alla base dello studio Iss sulla fase 2 consegnato al governo. I bambini sono 4 volte meno suscettibili degli anziani al nuovo Coronavirus.