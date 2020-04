Coronavirus: notte in ospedale per Boris Johnson, rimane “responsabile del governo”

Il premier britannico Boris Johnson ha trascorso la notte in un ospedale del centro di Londra: è stato ricoverato ieri per essere sottoposto a esami approfonditi.

Downing Street ha precisato che rimane “responsabile del governo“.

Johnson, in isolamento in una zona separata di Downing Street dopo che una decina di giorni fa era risultato positivo al Coronavirus, ha ancora sintomi e febbre alta, e di conseguenza i medici hanno deciso di farlo trasferire in ospedale.

Il governo insiste che si tratta di una decisione a titolo “precauzionale“.

L’agenzia russa Ria Novosti ha riferito che è stato messo sotto un ventilatore e cita “una fonte del servizio sanitario nazionale“, ma la notizia non trova riscontro sulla stampa britannica.

Oggi il Ministro degli Esteri, Dominic Raab, presiederà la riunione dell’esecutivo, alle 9 di mattina, anche se Downing Street assicura che il premier rimane ancora alla guida dell’esecutivo.