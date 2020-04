Coronavirus: nuova conferenza stampa di Conte [DIRETTA LIVE]

Il Premer Giuseppe Conte ha annunciato una Conferenza Stampa tra pochi minuti per fare il punto sull’emergenza coronavirus in seguito alla riunione Ue.

“L’emergenza sanitaria è diventata molto presto emergenza economica e sociale. Ma noi ora stiamo affrontando anche un’emergenza politica. Dovremmo rivedere il concetto di altruismo non solo nel senso di altruismo ma anche nel senso di un concetto meno romantico, quello della ‘comunità di interessi’: noi stiamo lavorando per preservare il mercato interno e in questa prospettiva non ci sono differenze tra Nord e Sud dell’Europa“. Lo ha detto, a quanto ai apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso del Consiglio europeo.

“Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. E’ passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo“. Così il premier Giuseppe Conte, in collegamento video da Palazzo Chigi. L’auspicio è che questa “tappa importante della storia” dell’Unione “renderà la risposta europea molto più solida e coordinata”, ha detto Conte.

Seguiranno aggiornamenti live