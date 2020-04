Coronavirus: un nuovo caso in Vaticano, è un dipendente della Santa Sede

Questa mattina “e’ giunta una ulteriore conferma di positivita’ al Covid-19 tra i dipendenti della Santa Sede. Si tratta di una persona che presentava sintomi dalla prima meta’ di marzo e per questo si trovava in isolamento fiduciario a casa. Prima di fare rientro a lavoro, in via precauzionale, il dipendente e’ stato sottoposto a test ed e’ risultato positivo alla malattia. Si trova ora, nuovamente, in quarantena presso il proprio domicilio“: lo ha reso noto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Con il caso confermato oggi salgono ad 11 le persone contagiate in Vaticano.