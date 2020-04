Coronavirus: nuovo record nel Regno Unito, 569 morti in 24 ore

Nuovo record di 569 morti (in 24 ore) per Coronavirus negli ospedali del Regno Unito (563 ieri): lo riportano gli ultimi dati aggiornati del Ministero della Sanità britannico diffusi oggi.

I decessi totali registrati salgono a 2.921, mentre i contagi passano da 29.474 a 33.718: rilevato un aumento giornaliero di oltre 3800, in lieve calo rispetto ai più 4.324 indicati ieri.

I test eseguiti nel Paese sono ormai 163.200, con un ritmo quotidiano di circa 10.000.