Il Coronavirus passa anche attraverso gli occhi, l’esperto: se possibile evitare le lenti a contatto

Il Coronavirus potrebbe passare anche attraverso gli occhi. Sono numerosi i pazienti con COVID-19 che presentano una congiuntivite, e di recente il virus è stato isolato nelle lacrime dei pazienti. Si sospetta che l’esposizione a un malato senza un’adeguata protezione degli occhi, possa aver determinato molte delle infezioni che si sono verificate presso la Wuhan Fever Clinic lo scorso gennaio. “Il SARS CoV-2 puo’ dar luogo anche ad una congiuntivite virale – spiega il professor Stanislao Rizzo, Ordinario di Oftalmologia presso l’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore e direttore della UOC Oculistica del Gemelli – perche’ questo virus sembra avere un certo tropismo per la congiuntiva, come succede anche con altri virus, come gli adenovirus, che danno delle forme epidemiche di congiuntivite. Sicuramente la modalita’ di trasmissione del COVID-19 attraverso gli occhi o le secrezioni oculari e’ molto meno pericolosa di quella classica via ‘droplets’ (le goccioline di saliva che si formano con gli starnuti o i colpi di tosse); piu’ realisticamente la congiuntivite da COVID-19 si verifica toccandosi o stropicciandosi gli occhi con le mani contaminate dal virus; ma il virus potrebbe arrivare alla congiuntiva per diffusione attraverso il sangue, visto che questa zona e’ riccamente vascolarizzata. Teoricamente infine, il virus potrebbe anche annidarsi nelle ghiandole lacrimali, ma di questo non abbiamo ancora alcuna prova. Motivo in piu’ per ribadire l’importanza di lavarsi spesso le mani e di evitare di toccarsi naso e bocca e di stropicciarsi gli occhi con le mani non lavate accuratamente (come quando ci si trova fuori casa)“.

Per quanto riguarda le lenti a contatto, “se non strettamente necessario, noi consigliamo ai nostri pazienti di non portarle in questo periodo e usare piuttosto gli occhiali. Se proprio non se ne può fare a meno, meglio quelle giornaliere, usa e getta. E naturalmente con la solita precauzione di lavarsi bene le mani”. Ai portatori di lenti a contatto, gli esperti raccomandano dunque in questo periodo di attenersi ancor più scrupolosamente alle misure igieniche, che dovrebbero essere praticate anche in circostanze normali: “Prima di applicare o rimuovere le lenti a contatto – si legge nella rubrica Pillole Anti COVID-19 sul sito del Gemelli – lavare molto bene le mani con acqua e sapone e asciugarle con un tovagliolo di carta. Pulirle giornalmente con gli appositi liquidi o sostituirle, almeno per questo periodo, con quelle giornaliere usa e getta. Evitare di toccarsi il viso, compresi gli occhi, il naso e la bocca con mani non lavate ed evitare l’applicazione delle lenti in caso di problemi di salute, in particolare in presenza di sintomi da raffreddamento o simil-influenzali”.