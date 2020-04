Coronavirus, oggi in Calabria e Sicilia 52 nuovi casi su 4.727 tamponi: il 99% dei controllati è negativo, dati sempre più confortanti

Anche oggi giornata estremamente confortante per l’andamento della pandemia di Coronavirus in Calabria e Sicilia: i dati confermano che non c’è una circolazione del virus nelle due Regioni più meridionali d’Italia. Oggi, infatti, abbiamo:

43 nuovi casi su 3.418 tamponi in Sicilia

9 nuovi casi su 1.309 tamponi in Calabria

In Sicilia è risultato positivo appena l’1,2% dei controllati, in Calabria addirittura lo 0,6%, nonostante il numero elevatissimo di tamponi effettuati.

Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati accertati 2.926 casi di persone contagiate, a fronte di 62.150 tamponi effettuati: appena il 4,7% dei controllati è risultato positivo. In Calabria siamo a 1.069 casi su 26.187 tamponi effettuati: appena il 4,0% dei controllati è risultato positivo. Sono le percentuali più basse in assoluto dell’intera Italia.

In Sicilia i morti sono 213, i guariti 412, in Calabria invece abbiamo 76 morti e 170 guariti. E oggi abbiamo avuto soltanto 5 morti in Sicilia (nessun decesso in Calabria), a fronte di ben 24 guariti in Sicilia e 7 guariti in Calabria.

Le persone attualmente ammalate sono 2.301 in Sicilia e 823 in Calabria, ma quelli in gravi condizioni sono pochissimi: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono soltanto 34 in Sicilia e 7 in Calabria. Nei reparti, invece, abbiamo 510 pazienti ricoverati in Sicilia e 129 in Calabria, in costante diminuzione. La stragrande maggioranza dei positivi si trova inisolamento domiciliare perchè non ha sintomi e non necessita di ospedalizzazione: sono 1.791 in Sicilia e 687 in Calabria. La situazione, quindi, è assolutamente sotto controllo, senza criticità ospedaliere dove i ricoverati di Covid-19 occupano meno del 10% dei posti letto disponibili in entrambe le Regioni.