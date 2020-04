Coronavirus, oggi in Sicilia nuovo record di tamponi: il 98,4% è negativo. Tutti i DATI città per città

Dati estremamente positivi anche oggi dalla Regione Sicilia, che ha battuto nelle ultime 24 ore il nuovo record di tamponi effettuati in un solo giorno: sono stati ben 2.767, e i nuovi casi di positività accertata al Coronavirus sono stati soltanto 46. La percentuale dei positivi sui tamponi è dell’1,6%: significa che il 98,4% dei tamponi effettuati è risultato negativo. Il boom di tamponi consente di individuare molti positivi asintomatici, e di isolarli bloccando il contagio della malattia.

Dall’inizio dell’epidemia in Sicilia sono stati accertati 2.625 casi di persone contagiate, a fronte di 45.172 tamponi effettuati: appena il 5,8% dei controllati è risultato positivo, la percentuale più bassa d’Italia dopo quella della Calabria.

In Sicilia i morti sono 190, i guariti 296, quindi le persone attualmente ammalate sono 2.139. Di questi, soltanto 46 sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva dell’isola, meno del 2% del totale, un dato di gran lunga inferiore a quello nazionale. Altri 567 pazienti sono ricoverati nei reparti ordinari, mentre la stragrande maggioranza (1.572) sono in isolamento domiciliare perchè non hanno sintomi tali da richiedere l’ospedalizzazione. Anche oggi diminuisce sia il numero dei ricoveri che quello dei ricoverati in terapia intensiva.

Tutti i dati del Coronavirus in Sicilia provincia per Provincia

Catania 607 casi : 65 morti , 73 guariti , 114 ricoverati



Messina 377 casi : 38 morti , 52 guariti , 127 ricoverati



Palermo 335 casi : 25 morti , 44 guariti , 71 ricoverati



Enna 304 casi : 25 morti , 29 guariti , 170 ricoverati



Agrigento 129 casi : 1 morto , 2 guariti , nessun ricoverato



Caltanissetta 114 casi : 10 morti , 14 guariti , 15 ricoverati

Trapani 113 casi : 5 morti , 17 guariti , 7 ricoverati

Siracusa 101 casi : 16 morti , 60 guariti , 58 ricoverati



Ragusa 59 casi : 5 morti , 5 guariti , 5 ricoverati



L’andamento dell’epidemia in Sicilia con i nuovi casi di contagio giornaliero: