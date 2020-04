Coronavirus, Olimpiadi a rischio anche nel 2021: “Se la pandemia non sarà sotto controllo, verranno annullate”

“Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, i Giochi (olimpici) saranno annullati“: lo ha dichiarato il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi a Tokyo, Yoshiro Mori, in un’intervista al giornale giapponese Nikkan Sports.

Il presidente ha specificato che i Giochi non potranno essere posticipati oltre il 2021, se il mondo sarà ancora alle prese con il Covid-19, “saranno cancellati“.