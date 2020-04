Coronavirus, oltre 30.000 morti negli Stati Uniti: “Riaprire le scuole anche se il 3% degli studenti morirà”, a New York lockdown fino al 15 Maggio

Sono 30.990 le persone morte negli Stati Uniti di coronavirus, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Paese più colpito al mondo dalla pandemia di Covid-19 davanti all’Italia (21.645 vittime), la Spagna (19.130) e la Francia (17.167). I casi di coronavirus in totale in Usa hanno raggiunto i 639.733.

Lo Stato di New York resterà chiuso fino al 15 maggio. Il governatore Andrew Cuomo prolunga così le chiusure delle attività non essenziali per il prossimo mese, malgrado il pressing di Donald Trump.

Sta scatenando reazioni sulla rete il commento shock in tv di un medico e autore molto popolare sui media americani, che ha sostenuto l’ipotesi di riaprire le scuole anche se potrebbero favorire il contagio di Covid-19 e la morte tra gli studenti. “Le scuole – ha spiegato il dottor Mehmet Oz, parlando alla Fox News – sono un’opportunità molto ghiotta. La loro chiusura è qualcosa che mi dà molto fastidio, è un problema grosso per le famiglie. Ho visto un interessante pezzo su Lancenet sostenere come l’apertura delle scuole potrebbe costare solo il 2-3 per cento in termini di mortalità totale. Ogni vita, lo sapete, ogni vita è una vita persa, ma può essere uno scambio che alcuni potrebbero prendere in considerazione”. “Stiamo pagando un prezzo troppo alto – ha aggiunto – e chiudere le scuole non è la cosa giusta”.

Il programma per prestiti di emergenza alle piccole imprese Usa, inserito nel pacchetto di stimolo da 2.200 miliardi di dollari, ha esaurito i 349 miliardi di dollari a sua disposizione. Lo ha reso noto la Small Business Association con un messaggio pubblicato sul suo sito in cui afferma di non poter accettare “nuove domande per il Paycheck Protection Program” a causa della mancanza di disponibilità di fond. Un funzionario della Small Business Administration aveva spiegato alla Cnn reso noto che questa mattina risultavano approvati prestiti per 338 miliardi di dollari e che gli 11 miliardi restanti si sarebbero esauriti in fretta. I fondi stanziati sono finiti in meno di due settimane dall’attivazione, che all’inizio ha avuto alcuni problemi, del programma. Al Congresso sono in corso i negoziati tra democratici, repubblicani ed amministrazione Trump per un ulteriore intervento a sostegno dell’economia Usa travolta dalle conseguenze del coronavirus. Oggi è previsto un nuovo incontro tra democratici e segretario al Tesoro Steven Mnuchin.