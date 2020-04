Coronavirus, oltre 60 mila morti in Europa: casi in aumento in Francia e Regno Unito

Sono oltre 60 mila i morti in Europa a causa della pandemia da coronavirus, secondo un conteggio dell’Afp.

L’epidemia di coronavirus ha provocato 10.869 morti in totale in Francia dall’inizio dell’emergenza, di cui 541 nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Agenzia nazionale sanitaria, Jerome Solomon, nel quotidiano punto stampa. Questo nuovo bilancio, precisa l’Afp, non comprende tuttavia i nuovi dati relativi alle Ehpad, le case di riposo per anziani e altri istituti medico-sociali. Il lockdown in Francia sarà prolungato oltre il 19 aprile e Emmanuel Macron si esprimerà lunedì sera dopo le 20 per presentare le sue decisioni sulla lotta all’epidemia nelle prossime settimane. E’ quanto ha annunciato questa sera l’Eliseo.

Nuovo record nazionale di morti giornalieri da coronavirus nel Regno Unito: il ministero della Sanita’ ha indicato oggi un incremento nelle ultime 24 ore di 938 decessi, fino a un totale di 7.097. Quanto ai contagi registrati, il conteggio passa dai 55.242 indicati ieri a 60.733, con una curva di crescita di nuovo in aumento attorno a 5.500 al giorno, mentre si calcola che manchi ancora una settimana circa al picco di diffusione dell’epidemia sull’isola.