Coronavirus: l’OMS lancia una “collaborazione storica” per accelerare sviluppo e distribuzione del vaccino

Il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e il presidente francese Emmanuel Macron, hanno lanciato una “collaborazione storica” per accelerare lo sviluppo, la produzione e la distribuzione equa del vaccino e delle terapie contro il Coronavirus.

“Sono particolarmente grato al presidente Emmanuel Macron, alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e a Bill e Melinda Gates per la loro leadership e il loro sostegno“, ha affermato il direttore generale dell’OMS ringraziando anche gli altri leader mondiali che hanno dato il loro appoggio all’iniziativa. “Da gennaio l’Oms sta lavorando con migliaia di ricercatori nel mondo per accelerare lo sviluppo di un vaccino. Uniti vinceremo il coronavirus”

“L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini“, ha affermato il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa virtuale per la presentazione dell’iniziativa. “Siamo fieri di far parte di questa alleanza e vorrei dedicare il progetto a chi ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici. Il loro sforzo non sarà vano“.