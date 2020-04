Coronavirus: l’OMS dirama alert su falsi vaccini, farmaci e kit per la diagnosi

In piena emergenza Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha diramato un alert, a causa della diffusione di prodotti “fake” che promettono di diagnosticare, curare, prevenire l’infezione: si tratta in particolare di vaccini, medicinali, test e kit per la diagnosi, reagenti per i laboratori.

L’avviso è rivolto sia ai consumatori che ai professionisti.

I prodotti medici falsificati, precisa l’OMS, pretendono di prevenire, rilevare, trattare o curare Covid-19, e si va dalla diagnostica in vitro ai farmaci. “La pandemia causata dal virus Sars-CoV-2 ha fatto crescere la richiesta di medicinali, vaccini, diagnostica e reagenti, creando per i malintenzionati un’opportunità per distribuire prodotti medici falsi – spiega l’OMS – È richiesta la dovuta diligenza da parte di tutti gli attori nell’acquisizione, nell’uso e nella somministrazione dei prodotti medici, in particolare quelli colpiti dall’attuale crisi, relativi a Covid-19“.

Quanto ai medicinali e ai vaccini falsificati, l’OMS ricorda che in questa fase “non raccomanda alcun medicinale per il trattamento o la cura di Covid-19“. Lo studio Solidarity, condotto dall’organizzazione, sta esaminando potenziali trattamenti e al momento “non esiste un vaccino“: pertanto, prodotti che vengono dichiarati come vaccini “possono essere considerati falsi e potrebbero comportare rischi significativi per la salute pubblica“.