Coronavirus, OMS: “Le prossime settimane saranno fondamentali per l’Europa, non ci sono facili vittorie”

In occasione del briefing dell’OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, ha fatto il punto sulla situazione Coronavirus nel continente: “Le prossime settimane saranno fondamentali per l’Europa“, ha sottolineato. “Mentre valutiamo la transizione dobbiamo riconoscere che non ci sono ‘facili vittorie’. Davanti a noi abbiamo difficoltà ed incertezza e questo significa che entriamo in un periodo in cui dovremo forse aggiustare rapidamente le misure, introdurre e rimuovere restrizioni ed allentare le norme di contenimento gradualmente, continuando a monitorare costantemente l’efficacia di tali azioni e le risposte e reazioni del pubblico“.

“Non bisogna commettere errori adesso. Nonostante sia arrivata la primavera siamo ancora nel bel mezzo della tempesta“.

“Alcuni Paesi devono ancora vivere l’impatto più forte, mentre in altri c’è un momento di calma con il numero di nuovi casi di Covid-19 che diminuisce“.

“Dei 10 Paesi nella regione che hanno avuto il più alto numero di casi di Coronavirus ci sono stati segnali ottimistici nei numeri in Spagna, Italia, Germania, Francia e Svizzera“. Purtroppo “il 50% del peso del Covid-19 è sull’Europa dove sono morte a causa del virus oltre 84.000 persone“.