Coronavirus, OMS: registrato “drammatico aumento” degli attacchi informatici

Dall’inizio della pandemia di Coronavirus, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un “drammatico aumento” degli attacchi informatici diretti al proprio personale e di truffe via e-mail rivolte al pubblico in generale.

I cyber-attacchi diretti all’agenzia ONU sono oggi “un numero oltre 5 volte superiore rispetto a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno“, ha calcolato la stessa OMS, che chiede: “Siate vigili su eventuali email fraudolente. Raccomandiamo l’uso di fonti affidabili per ottenere informazioni concrete su Covid-19 e altri temi di salute“.

L’allarme viene lanciato dopo che nei giorni scorsi circa 450 indirizzi email OMS attivi e relative password sono stati divulgati online.