Coronavirus, l’origine è ancora incerta: l’intelligence USA indaga sull’incidente in un laboratorio a Wuhan

La CNN riporta che dirigenti dell’intelligence e della sicurezza nazionale statunitense, tra le possibilità al vaglio, stanno anche considerando la possibilità che il nuovo Coronavirus sia nato non in un mercato, ma in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. La CNN cita varie fonti a conoscenza del dossier, precisando però che è molto prematuro trarre qualunque conclusione.

Ieri il Washington Post aveva riportato la notizia di due cable scambiati tra diplomatici statunitensi a Pechino che nel 2018 commentavano le carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.