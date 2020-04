L’assessorato alla Sanità del Lazio rende noto che all’ospedale pediatrico Bambino Gesù sono stati dimessi 3 bambini e 2 mamme. E’ stata trasferita in reparto la bambina che era in terapia intensiva, mentre gli altri 2 ragazzini in terapia intensiva sono in miglioramento. Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 12 bambini e 4 mamme.