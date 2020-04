Coronavirus, a Palermo grigliata sui tetti per eludere i controlli: decine di persone tra tavoli e barbecue [FOTO e VIDEO]

È una Pasqua strana per l’Italia alle prese con l’emergenza coronavirus: niente riunioni di famiglia e niente uscite per rispettare le regole del distanziamento sociale. Almeno così dovrebbe essere. Ma a Palermo, la voglia di una grigliata di carne per le festivita’ pasquali e’ piu’ forte dei divieti. Così alcune famiglie palermitane hanno trovato uno stratagemma allestendo barbecue e tavoli sui tetti dei palazzi nel quartiere di edilizia popolare dello Sperone, alla periferia nord orientale della capoluogo siciliano. Le immagini della grigliata sui tetti, accompagnate da canzoni in sottofondo, immortalano decine di persone impegnate ad arrostire la carne o sedute attorno ai tavoli mentre mangiano e bevono (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo).

Oltre ad essere irresponsabile per la violazione delle misure anti contagio, è anche un comportamento molto pericoloso, considerato che le scene avvengono sul lastrico solare degli edifici, privo di qualsivoglia ringhiera o barriera di protezione.