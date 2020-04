Coronavirus, Paluani e Sanrio donano 200 uova di Pasqua a medici, infermieri e operatori sanitari nelle aree più colpite

In questo travagliato periodo Sanrio, multinazionale giapponese proprietaria dell’icona Hello Kitty, in collaborazione con Paluani Spa ha deciso di donare 2000 uova di Pasqua customizzate con due dei suoi personaggi più famosi, Hello Kitty e My Melody, ai medici, agli infermieri e agli operatori di quattro strutture ospedaliere site nelle aree più colpite dall’epidemia, e alle loro famiglie.

Fedeli alla filosofia aziendale, “small gift, big smile”, piccolo dono, grande sorriso, la missione di Sanrio è riuscire a portare un sorriso ed una parentesi di dolcezza in occasione della Pasqua a tutti coloro che sono impegnati in prima linea senza sosta da settimane. È un piccolo gesto per ringraziarli per gli sforzi e la dedizione che stanno dimostrando in questo momento di grande difficoltà.

L’iniziativa è supportata dal designer Alessandro Enriquez, caro amico del brand, che ha già utilizzato in passato i personaggi di Sanrio per le sue collezioni e i suoi progetti creativi, scegliendoli proprio per il messaggio positivo, di allegria e gentilezza, che trasmettono.

Silvia Figini, Chief Operating Officer Sanrio – EMEA, India and Oceania, ha commentato “con questo piccolo gesto vogliamo ringraziare gli operatori sanitari e le loro famiglie per gli immensi sacrifici che stanno sostenendo e per il loro instancabile supporto alla nostra comunità”. “Abbiamo pensato ad una iniziativa che sa di “buono”, in un periodo nel quale abbiamo veramente bisogno di piccoli momenti di felicità, semplici come lo è una tradizione” – dice Alessandro Enriquez.

Le Uova di cioccolato verranno destinate alle seguenti strutture: Ospedale Luigi Sacco di Milano, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR), Ospedale Sant’Orsola di Bologna, ASST Spedali Civili di Brescia.