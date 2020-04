Coronavirus, pandemia fuori controllo in Francia: oltre 23 mila casi e 1.100 morti in un giorno, superata la Cina [DATI]

La pandemia di Coronavirus dilaga in Francia, dove ieri in un solo giorno s’è registrato il nuovo record di casi giornalieri (23.060) e di morti (1.120) per un parziale di 82.165 casi accertati (superata la Francia) e di 6.507 morti. Il dato giornaliero è impressionante: con questo ritmo, qualora venisse confermato anche nei prossimi giorni, la Francia potrebbe superare anche Francia, Spagna e Italia. Non è noto se il dato così clamoroso è legato a un aumento di controlli e tamponi, ma certamente la criticità della situazione francese è data dal dato dei ricoverati in rianimazione: sono 6.662, molti più persino dell’Italia dove sono 4.068. E proprio ieri, il direttore generale della Sanità Jerome Salomon ha detto che “Non siamo ancora al picco di questa ondata, e ancora meno a un inizio di decrescita“. “La fine del confinamento – ha aggiunto – sarà complessa. Sarà necessario fare riflessioni molto complesse per fare in modo che la fine del confinamento vada bene, ma non siamo assolutamente ancora a questo punto“.

Coronavirus, polemiche su un possibile test del vaccino in Africa

“Gli africani non sono cavie”: indignazione e denunce per la sequenza di un talk show della tv francese LCI in cui un ricercatore dell’Istituto Inserm di Lille, Camille Locht, e il capo del reparto di rianimazione all’ospedale Cochin di Parigi, Jean-Paul Mira, si interrogano sull’opportunita’ di testare un potenziale vaccino anti-coronavirus in Africa. Parole che hanno suscitato l’ira di diverse associazioni anti-razzismo, del Partito socialista, e di tante persone indignate sui social network, in Francia, ma anche in Africa. Nella sequenza, diffusa mercoledi’ pomeriggio Locht risponde alle domande sul vaccino BCG per il Covid-19. A un certo punto, l’altro invitato, Jean-Paul Mira, rivolge al ricercatore la seguente domanda: “Se posso essere provocatorio, non si potrebbe fare questo studio (BCG) in Africa, dove non ci sono mascherine, dove non ci sono trattamenti, dove non c’e’ rianimazione, un po’ come si e’ fatto, del resto, per alcuni studi riguardanti l’Aids?”. “Ha ragione – risponde Locht – del resto, si sta riflettendo in parallelo a uno studio in Africa con uno stesso approccio, il che non impedisce di riflettere ugualmente a uno studio in Europa e in Australia”. Uno scambio che ha rapidamente scatenato le polemiche. “No, gli africani non sono delle cavie”, tuona l’associazione SOS Racisme, annunciando un ricorso all’Autority televisiva CSA per quello che ritiene un atteggiamento “sprezzante”. Dure critiche anche per il parallelo con l’Aids e il mondo della prostituzione. Da parte sua, il Partito socialista invoca “una condanna senza appello da parte della tv LCI per queste parole inaccettabili. Chiediamo alla Direzione Generale della Salute e all’Oms di fare piena luce sulle pratiche qui evocate”, mentre sui social – da Parigi al continente africano – si moltiplicano le critiche a quanto accaduto