Coronavirus, Papa Francesco: “Non so se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta”

“Non so se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta“: lo ha affermato Papa Francesco al giornalista britannico Austen Iverigh. autore della biografia Tempo di misericordia (Mondadori, Milano 2014), riferendosi al Coronavirus. “Dice un proverbio spagnolo: ‘Dio perdona sempre, noi qualche volta, la natura mai’“, ha proseguito Bergoglio. “Non abbiamo dato ascolto alle catastrofi parziali. Chi è che oggi parla degli incendi in Australia? E del fatto che un anno e mezzo fa una nave ha attraversato il Polo Nord, divenuto navigabile perché il ghiaccio si era sciolto? Chi parla delle inondazioni? Non so se sia la vendetta della natura, ma di certo è la sua risposta“.

L’intervista è stata pubblicata oggi simultaneamente in The Tablet (Londra) e Commonweal (New York).

