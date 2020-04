Coronavirus: passeggia nudo per le strade deserte di Milano, il VIDEO dell’arresto è diventato virale

Il coronavirus fa fare stranezze. O forse non è colpa dell’epidemia. Quanto accaduto a Milano ha del divertente, nonostante il dramma in cui si è verificato. Arrivano da Milano le immagini di un uomo avvistato mentre si aggirava completamente nudo, con solo una collana al collo, in Corso Buenos Aires, a Milano. Fermato da due agenti della polizia locale, l’uomo si è rifiutato di coprirsi con un lenzuolo offertogli da una delle due agenti. L’arrivo degli agenti della Polizia di Stato è stato risolutivo: l’uomo è finito coricato a terra e ammanettato. La scena è stata ripresa da residenti e lavoratori della zona, che hanno poi condiviso foto e video sui social.

Arrestato a Milano mentre passeggia nudo! pic.twitter.com/O774jBwAhg — Italia Nazional Popolare (@ItaliaNazional) April 9, 2020