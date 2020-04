Coronavirus: in Perù si esce di casa a giorni alterni, uomini nei giorni dispari e gonne nei giorni pari

Confinamento di genere anche in Perù, come a Panama. Nello sforzo per mitigare la diffusione dell’epidemia di coronavirus, il governo ha stabilito che, a partire da oggi, uomini e donne potranno uscire di casa solo a giorni alterni. Gli uomini nei giorni dispari e le donne in quelli pari. E la domenica tutti dovranno rimanere a casa. Hanno fino a ora contratto il Covid-19 in Perù 1.414 persone e sono stati registrati 55 decessi. A Panama la stessa misura è in vigore da mercoledì.

La misura dei giorni alterni si va ad aggiungere al coprifuoco, in vigore tutti i giorni dalle sei di sera alle cinque della mattina, e non sarà applicata ai lavoratori impiegati nei servizi essenziali. Le disposizioni, si legge sul quotidiano Correo, resteranno in vigore almeno fino al 12 aprile, ultimo giorno dello stato d’emergenza decretato a marzo. A dare l’annuncio è stato il presidente Martin Vizcarra, che si è consultato con un gruppo di esperti e con i ministri di Interni e Difesa. Secondo la stampa locale, a provocare l’inasprimento delle misure e’ stato anche l’atteggiamento della popolazione, che ha ignorato diversi aspetti della normativa. Il capo dello stato, riferisce il giornale El Comercio, ha definito l’introduzione della circolazione differenziata “una seconda martellata” alla curva dei contagi nel Paese. Per Vizcarra l’obiettivo e’ far si’ che “ci sia il minor numero possibile di persone in strada“. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a oggi nel Paese i casi confermati di Covid-19 sono oltre 1400, con almeno 55 decessi.