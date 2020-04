Coronavirus: in Sicilia “il picco deve arrivare, guardinghi almeno fino al 20 aprile”

“Ancora il picco in Sicilia deve arrivare, ecco perché dobbiamo stare guardinghi almeno fino al prossimo 20 aprile“: lo ha affermato il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Storie italiane su Rai1. “Sono stato fin dall’inizio per la linea del rigore delle fermezza. Riusciamo a contenere la diffusione solo se riusciamo a essere rigorosi e questo è un appello che rivolgo a tutti i siciliani e coloro che si trovano sull’isola“. “Ho l’impressione che ci sia una sorta di relax, come se tutto fosse finito, come se le notizie che arrivano dal Nord fossero nostre, mentre qui il picco deve arrivare. E sarebbe un vero peccato vanificare lo sforzo e i sacrifici che 5 milioni di siciliani stanno facendo“.