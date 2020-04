Coronavirus, in Piemonte obbligo mascherine solo per alcuni: si lavora per integrare l’ordinanza

Anche la Regione Piemonte sta valutando di prevedere l’obbligo di indossare la mascherina, ma solo per determinate categorie di persone, piu’ a contatto col pubblico. E’ questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento del governatore Alberto Cirio e dell’Unita’ di crisi regionale coordinata dal commissario straordinario Vincenzo Coccolo, al lavoro per integrare l’ordinanza in vigore. Le misure attuali, infatti, non prevedono nulla in materia di dispositivi di sicurezza individuale. Proprio in queste ore sta circolando, sul web e sui social, una falsa ordinanza che indica come obbligatorio l’uso della mascherina per tutti. “E’ una fake news“, spiegano dalla Regione, che ha segnalato il caso alla Prefettura e sta presentando denuncia alla Polizia postale.