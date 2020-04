Coronavirus: il “plateau” in Russia è atteso tra 10-14 giorni

Secondo la direttrice dell’Agenzia biomedica federale russa Veronika Skvortsova, l’epidemia di Coronavirus in Russia dovrebbe raggiungere il “plateau” tra circa 10-14 giorni e la curva delle infezioni dovrebbe cominciare a scendere a giugno: l’esperta lo ha affermato in un’intervista alla tv di Stato russa, riportata dalle agenzie Tass e Interfax.

“Secondo i dati dei migliori gruppi di previsione composti da matematici e biologi il plateau per questa infezione verrà raggiunto in 10-14 giorni. Poi resteremo lì per un po’ e quindi inizierà il movimento in discesa“. Secondo Skvortsova, il plateau dovrebbe durare fino a metà giugno e il periodo di riduzione dei casi durerà in teoria quanto quello in cui i casi sono aumentati.