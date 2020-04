Coronavirus, pneumologo Luca Richeldi: “Il Governo ha fatto qualche concessione di troppo, io sarei stato più rigido”

“Si deve tenere presente che, ad oggi, contro il virus non abbiamo nulla: non c’è un farmaco e non c’è un vaccino. Ed è ancora attivo visto che ci sono stati 2.000 casi negli ultimi giorni. Quindi circola in alcune parti del Paese. Per questo è d’obbligo la prudenza e forse il Governo ha anche fatto qualche concessione di troppo per la fase 2, io sarei stato più rigido. Se si commettono errori con ripartenze sbagliate, l’effetto potrebbe essere devastante“, lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Luca Richeldi, primario di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs di Roma e componente del Comitato tecnico-scientifico sul Coronavirus, riferendosi alle misure annunciate ieri sera dal premier Conte.