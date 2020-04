Coronavirus, il pompiere di Madrid: “Ormai non ci sono più incidenti, interveniamo solo per aprire le porte dopo che le persone muoiono sole in casa”

“Non ci sono più incidenti, non ci sono più infortuni, l’85% dei nostri interventi è per aprire le porte delle case dopo le persone muoiono sole“: lo ha raccontato José, un pompiere che lavora a Madrid, in riferimento all’emergenza Coronavirus in atto in Spagna.

José è assegnato al Parque 2 del comune di Madrid, vicino a Plaza de Manuel Becerra, e ha visto con i suoi occhi come la pandemia ha cambiato la Capitale: “Ci sono persone che sono sole, non sono ricoverate in ospedale, chiamano al telefono e viene detto loro di rimanere a casa e non fanno il test. Finiscono per morire senza cure“, racconta.

I pompieri vengono spesso allertati dalle chiamate dei familiari preoccupati per la mancata risposta alle telefonate o dai vicini che lamentano il cattivo odore proveniente dall’appartamento: “Non c’è mai stata una crisi simile a questa. Forse solo la guerra è simile a ciò che stiamo vivendo“.