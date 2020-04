Coronavirus: portano la figlioletta a fare una visita dopo un trapianto di midollo osseo, multati dalla Polizia

Erano a bordo della loro automobile e stavano portando la loro figlioletta da Grosseto a Pisa per una visita di controllo dopo un trapianto di midollo osseo, quando una pattuglia della polizia stradale li ha fermati. E per gli agenti il motivo del viaggio, evidentemente, non e’ risultato sufficiente a giustificare lo spostamento visto che li hanno sanzionati con una multa da 533 euro per il mancato rispetto delle normative anti contagio.

E’ quanto accaduto lungo la statale Aurelia nei pressi del Romito, non lontano da Livorno. Protagonista una coppia di Grosseto che stava accompagnando la bimba di otto anni – insieme al fratellino – all’ospedale Santa Chiara di Pisa dove, appunto, era in programma una visita di controllo prevista dopo un trapianto avvenuto la scorsa estate per curare una leucemia mieloide acuta.

A denunciare l’episodio e’ stato l’avvocato Simone Falconi che ha preannunciato ricorso spiegando che segnalerà l’episodio anche ai questori di Grosseto e Livorno e al prefetto di Grosseto affinché siano messi al corrente dell’accaduto.