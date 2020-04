Coronavirus, positivo un infermiere del Cotugno, è il primo nell’ospedale di Napoli: “Il rischio zero non esiste”

Primo caso di positività al coronavirus tra il personale sanitario dell’ospedale Cotugno di Napoli, elogiato per la sua eccellenza anche sulla stampa estera. Si tratta di un infermiere, che fortunatamente sta bene e potrebbe essere dimesso gia’ nei prossimi giorni. L’uomo, dopo aver accusato un problema respiratorio ed essere risultato positivo al virus, e’ stato ricoverato nel reparto in cui presta servizio, la terza divisione di Infettivologia. Nei prossimi giorni sara’ sottoposto a nuovi tamponi: se dovessero risultare negativi verra’ dimesso.

“Il Cotugno – spiega il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli Maurizio Di Mauro – applica protocolli rigorosi avendo a che fare con un numero elevatissimo di malati Covid oltre che di casi sospetti. Purtroppo il rischio zero non esiste. D’altra parte sia nel reparto dove lavora l’infermiere contagiato, sia in Pronto soccorso e in Terapia Intensiva, fino ad ora non ci sono stati altri casi positivi. Ma casi sporadici di positivita’ su 800 tra medici, paramedici e personale sanitario, sono purtroppo da mettere in conto”. Il caso dell’infermiere – tiene a precisare la struttura – non ha determinato l’interruzione del servizio. E tutti gli ambienti sono stati sanificati come avviene di routine.