Coronavirus, prima riunione blindata per la task force guidata da Colao: per la fase 2 è tutto top secret

Raccogliere tutti i dati attualmente disponibili, da quelli epidemiologici fino allo studio che sta conducendo l’Inail sui livelli di rischio delle varie attivita’ lavorative. E’ uno dei primi step su cui si sta muovendo la Task force guidata da Vittorio Colao che nel pomeriggio ha avuto una lunga riunione in videoconferenza per avviare il suo lavoro. Secondo quanto si apprende gli esperti si sono dati un nuovo appuntamento per giovedi’. La Task force ha il compito di indicare al governo soluzioni per la ‘Fase 2′ di ripartenza dopo il lockdown da Coronavirus, sia per quanto riguarda le attivita’ produttive sia per la socialita’. Ai componenti della commissione e’ stato chiesto di lavorare nel massimo riserbo e nella riunione di questo pomeriggio, a quanto si apprende, a ciascuno e’ stato firmare un accordo di riservatezza