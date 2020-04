Coronavirus, la proposta shock di Trump: “Iniettate disinfettante e prendete il sole contro il COVID-19”

Durante il consueto briefing sul Coronavirus con il presidente Donald Trump e gli altri membri della task force del governo statunitense, l’advisor della Casa Bianca William Bryan ha affermato che la luce solare distrugge il virus in modo rapido.

Bryan ha citato uno studio dal quale emerge che i raggi ultravioletti hanno un forte impatto contro il virus: “La nostra più incredibile osservazione è stato il potente effetto che la luce solare sembra avere nell’uccidere il virus, sia sulle superfici e sia nell’aria“. “Abbiamo notato un simile effetto sia con le alte temperature e sia con l’umidità“, ha segnalato l’advisor, portando a sostegno i risultati di una ricerca condotta al National Biodefense Analysis and Countermeasures Center. Secondo lo studio, la vita del virus viene ridotta di un terzo con tasso di umidità all’80% e due minuti di esposizione alla luce solare rispetto ad una temperatura compresa tra 21 e 24°C e un tasso di umidità al 20%. Secondo Bryan dunque l’estate creerà le condizioni per “ridurre la trasmissione del virus“. Ciò non significa, ha precisato, che potrà essere completamente eliminato e che non ci sarà più bisogno del distanziamento sociale. “Sarebbe irresponsabile da parte nostra sostenere che l’estate eliminerà totalmente il virus” e che si potrà tornare alla vita di prima.

Sempre in occasione del briefing, il presidente Trump ha suggerito che la luce solare, i raggi ultravioletti o il disinfettante iniettato nel corpo potrebbero uccidere il coronavirus: secondo il tycoon si potrebbero testare iniezioni di disinfettanti e di candeggina per vedere se uccidono il coronavirus. L’indicazione ha scatenato immancabilmente e immediatamente una pioggia di polemiche con molti esperti che definiscono “irresponsabile e pericolosi” il suggerimento di Trump perché potrebbe spingere qualcuno a provare a iniettarsi il disinfettante per conto proprio.

“Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c’è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo“, per poi invitare gli americani a “prendere il sole“, facendo riferimento allo studio secondo il quale il COVID-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. “Non sono un dottore“, ha aggiunto il presidente, affermando che “sono qui per illustrare delle idee“.