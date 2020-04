Coronavirus, la Puglia riparte: dal 4 maggio riaprono i cimiteri, OK a spostamenti nelle seconde case e alla pesca [DETTAGLI]

La Puglia riparte dopo due mesi di lockdown per contrastare l’emergenza di coronavirus. Via libera dal 4 maggio agli spostamenti per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case. E’ quanto previsto in una ordinanza firmata oggi pomeriggio dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in vista della “fase 2” dell’emergenza coronavirus. La libertà di spostamento per attività di pesca e di manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto entra in vigore da domani, quella per la manutenzione delle seconde case dal 4 maggio.

Nell’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è consentita, da domani 29 aprile e sino al 17 maggio, anche l’attività di asporto per ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie con l’obbligo di rispettare la distanza di un metro; e l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali, “purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone”. Inoltre, sempre a partire da domani e sino al 17 maggio è consentita l’apertura dei cimiteri “condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori”, si legge nell’ordinanza. Infine, dal 4 maggio scatta l’obbligo di quarantena a casa per chi rientra in Puglia per soggiornavi da fuori regione.

L’ordinanza giunge come una precisa strategia regionale di fase 2 in una regione dove l’epidemia si è contenuta notevolmente, come in tutte le regione del Sud Italia. Sono 22 i nuovi casi positivi al covid-19 (coronavirus) oggi in Puglia e calano notevolmente i decessi. E’ il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano reso noto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Su 1.520 test effettuati (ieri 984), oggi si registrano 22 casi di positività (ieri 10), così suddivisi: 0 nella provincia di Bari; 3 nella provincia Bat; 0 nella provincia di Brindisi; 15 nella provincia di Foggia; 4 nella provincia di Lecce; 0 nella provincia di Taranto. I due decessi sono avvenuti entrambi in provincia di Bari. In tutto sono finora 407 i morti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 58.496 test. Sono 654 i pazienti guariti (ieri 641) e 2919 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 3.980 così divisi: 1.285 nella provincia di Bari; 371 nella provincia di Bat; 554 nella provincia di Brindisi; 1.004 nella provincia di Foggia; 480 nella provincia di Lecce; 255 nella provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.