Coronavirus, quando ce ne libereremo? “Speranze per la prossima estate, si intravedono segnali positivi”

“Mi auguro che ci si possa liberare del virus entro la prossima estate. Qualche buon segnale lo si intravede, a partire dalla minore pressione sui Pronto soccorso che per me è decisiva“: lo ha dichiarato a “Il Fatto Quotidiano” il professor Massimo Galli, direttore della malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, che precisa: “Il rischio di una ondata di ritorno è quanto mai concreto, nulla esclude, infatti, che il virus continui a serpeggiare tra la popolazione“.

Oggi “il distanziamento sociale sta producendo gli effetti sperati. L’uscita però sarà lenta e su questo dovremo riorganizzare la ripresa“.

“Nel caso drammatico dovessimo trovarci davanti a un nuovo focolaio sarà fondamentale dimostrare di aver imparato la lezione. E dunque dovremo subito circoscrivere il focolaio segnando a uno a uno tutti i contatti” e per questo scopo, aggiunge, “è fondamentale che la medicina territoriale abbia una organizzazione tale da poter fare una indagine epidemiologica coinvolgendo medici di base e funzionari della medicina territoriale“. Un aspetto “totalmente mancato in questa emergenza“.