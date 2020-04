Coronavirus: “Quanti fumatori tra i morti? Le autorità diffondano i dati”

“È giusto informare i cittadini sui rischi del fumo anche in relazione alla polmonite da Coronavirus. Chiediamo alle autorità sanitarie di diffondere e aggiornare il dato del numero di fumatori tra contagiati, ricoverati e deceduti con Covid19“: lo chiedono Alfonso Pecoraro Scanio già ministro dell’Ambiente, e Jimmy Ghione, inviato di “Striscia la Notizia”, che hanno attivato su questo la rete Opera2030 promossa dalla Fondazione UniVerde per diffondere informazioni certificate e best practice.

“Secondo studi recenti scientifici, ci sarebbe un aumento significativo del rischio, di almeno 3 volte, di sviluppare una polmonite grave da COVID-19 in pazienti con storia di uso di tabacco rispetto ai non fumatori” concludono il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, promotore di Opera2030, e l’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, testimonial dell’iniziativa, nel lanciare un appello per una maggiore trasparenza sui dati dei decessi in pazienti con una storia di tabagismo alle spalle.