Coronavirus, quarantena con Pasqua blindata: arrivano gli agrichef, la soluzione che salva la festa a tavola

Con la Pasqua blindata arrivano i cuochi contadini in soccorso per salvare la festa a tavola degli italiani, con il rispetto delle tradizioni e dei menu tipici delle realtà locali tramandati da generazioni nelle campagne. L’iniziativa della Coldiretti sarà presentata domani venerdì 3 aprile 2020 dalle ore 9,30 alla riapertura del Mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695 a Roma dove sfileranno i dolci regionali di Pasqua, alla vigilia della Settimana Santa.

In azione il tutor della spesa per combattere speculazioni e non farsi trovare impreparati all’appuntamento della tavola della festa di Pasqua che gli italiani sono costretti quest’anno a trascorrere a casa. Una opportunità da cogliere anche per riscoprire le ricette del passato con l’aiuto degli agrichef, i cuochi contadini al lavoro per svelare i segreti dei dolci della nonna.

Sarà presentato lo studio su “Il boom dei dolci fai da te nel tempo del Coronavirus” con un focus sulle uova, l’ingrediente più gettonato della Settimana Santa, dedicata tradizionalmente alla preparazione delle specialità della tavola di Pasqua.

Una occasione anche per compiere un gesto di solidarietà per i più bisognosi che non possono permettersi un pasto adeguato nemmeno a Pasqua con la possibilità per i cittadini di fare la “spesa sospesa”, che mutua l’usanza campana del ‘caffe’ sospeso, ovvero lasciare pagato al bar un caffe per il cliente, che verrà dopo e che non ha i mezzi per saldare il conto. In questo caso i cittadini che si recheranno al mercato, potranno decidere di acquistare dei prodotti per i più bisognosi, che a Roma saranno consegnati dalla Coldiretti all’Emporio Caritas della Casilina, alla comunità di Sant’Egidio e inoltre al Circolo di San Pietro.