Coronavirus: quasi tutti i pazienti ricoverati presentano una malattia cronica, soprattutto diabete, obesità e pressione alta

Quasi tutti i pazienti ospedalizzati per sindrome Covid soffrono almeno di una malattia cronica, per lo più diabete, obesita’ e pressione alta, e quasi tutti, l’88%, soffrono anche di due disturbi cronici contemporaneamente. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista JAMA da Karina Davidson, del Feinstein Institutes for Medical Research di New York. Lo studio ha considerato circa 5700 pazienti ricoverati per infezione da Coronavirus in diversi ospedali americani nel mese scorso: e’ emerso che quasi il 60% soffriva di pressione alta, il 40% erano obesi, circa un terzo aveva il diabete. Tra le malattie croniche diagnosticate in questo campione di pazienti figurano anche problemi cardiovascolari, renali e respiratori. Solo il 6% del campione non soffriva di alcuna malattia cronica, concludono i ricercatori; lo studio suggerisce che le cronicita’ siano un fattore di rischio per l’infezione da SARS-CoV-2.