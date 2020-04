Coronavirus: record denunciati a Pasquetta, oltre 16mila

Record di denunciati a Pasquetta per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus.

Il Viminale rende noto che sono state 16.545 le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena.

Controllate 252.148 persone e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura.