Coronavirus, record di contagi a Tokyo: “Stiamo resistendo a fatica, siamo al limite”

I contagi giornalieri da Coronavirus a Tokyo hanno fatto registrare un nuovo record: hanno raggiunto quota 97, il valore più alto toccato in 24 ore dall’inizio dell’epidemia.

L’ultimo dato diffuso dalle autorità sanitarie fa seguito al record del giorno precedente per l’area metropolitana della capitale giapponese (78) e all’interno si distinguono due focolai sviluppatisi in altrettanti ospedali.

In totale sono 684 i casi accertati di Coronavirus nella capitale del Giappone.

Il primo ministro Shinzo Abe ha nuovamente ribadito l’intenzione di non dichiarare lo stato di emergenza a livello nazionale, pur chiedendo di mantenere alta l’attenzione: “Non abbiamo visto il contagio diffondersi rapidamente e in modo ampio nel Paese – riporta Kyodo – Stiamo resistendo a fatica, ma se abbassiamo anche solo di poco la guardia i contagi possono accelerare in qualsiasi momento. Continuiamo a essere al limite“.