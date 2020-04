Coronavirus: record di morti a New York ma i ricoveri sono in calo, “le misure stanno funzionando”

A New York si è registrato il maggior numero di morti per Coronavirus nella giornata di ieri, ma i nuovi ricoveri sono in calo: secondo Anthony Fauci, a capo della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, ciò significa che le misure di distanziamento sociale adottate negli Stati Uniti stanno funzionando. “Quello che stiamo facendo sta funzionando. Per quanto riguarda i morti è stata una brutta settimana. In effetti ogni giorno sembra registrare un record nel numero dei morti se paragonato al giorno precedente“, ha spiegato Fauci. “Nello stesso tempo in cui vediamo un aumento di morti, vediamo anche una notevole diminuzione tra chi necessità di essere ricoverato“.

Negli Stati Uniti circa il 95% dei cittadini si è fermato nel tentativo di contenere l’epidemia.

Lo Stato di New York ha registrato 799 morti in più, arrivando così a un totale di oltre 7mila vittime, un bilancio che il governatore Andrew Cuomo ha definito “scioccante e doloroso“, confermando però che i nuovi ricoveri in ospedale giornalieri sono al “numero più basso che abbiamo avuto da quando è iniziato questo incubo“. Anche il governatore è convinto che il distanziamento sociale “sta funzionando meglio di quanto previsto“.