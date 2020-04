Coronavirus, Reggio Calabria si conferma modello virtuoso: oggi 1 solo caso positivo in tutta la provincia

Continua il trend positivo della provincia di Reggio Calabria nella lotta contro il Coronavirus. Dopo aver raggiunto nella data di ieri il traguardo di zero casi, prima regione d’Italia a farlo, si consolida oggi la tendenza registrando 1 solo caso in tutta la provincia su un totale di 397 tamponi. Si tratta di un valore bassissimo pari allo 0.2% .

La Provincia di Reggio Calabria con i suoi 556 mila abitanti e si conferma quindi virtuosa in questa battaglia contro il Covid-19. Le misure di contenimento, unite a un alto numero di tamponi e all’isolamento dei focolai dove si sono registrati il maggior numero di casi positivi sono stati determinanti nel raggiungimento di tali risultali. Altro aspetto non secondario: l’estrema diligenza dei cittadini i quali hanno rispettato le misure di contenimento, evitando così la diffusione dei contagi.

Non solo, il numero complessivo dei casi registrati nei giorni precedenti risulta confortante se paragonato al resto della penisolala. Ad oggi nella provincia di Reggio Calabria si contano infatti 269 casi totali, 15 morti, 28 guariti, 30 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 192 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati superano i 6.000 e sono 2.047 le persone in isolamento domiciliare, per la maggior parte provenienti dalle regioni del Nord. I medici calabresi inoltre, per evitare la diffusione di ulteriori focolai, hanno prorogato il periodo di quarantena di ulteriori 14 giorni (oltre ai consueti 14, ndr).

Anche nel resto della regione la situazione è incoraggiante: secondo il bollettino della Regione Calabria oggi sono stati registrati 46 nuovi casi positivi su un totale di 980 tamponi effettuati: il 4.6% dei controllati. Con i dati odierni, il numero dei positivi accertati in Calabria sale a 1.009 persone su 19.209 tamponi complessivamente effettuati dall’inizio dell’epidemia: si tratta della percentuale del 5,2%, la più bassa d’Italia.