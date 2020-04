Coronavirus, ottime notizie da Reggio Calabria: oggi nessun caso positivo su 242 test, dismesso un reparto COVID al Grande Ospedale Metropolitano

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che in data odierna sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 242 soggetti. Nessuno è risultato positivo al test.

I pazienti affetti da COVID-19 attualmente ricoverati in ospedale sono 30: 28 in degenza ordinaria e 2 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 13 (altri due decessi sono stati registrati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). In virtù di 1 dimissione effettuata quest’oggi, i pazienti dimessi perché guariti salgono a 33.

In considerazione delle dimissioni avvenute negli ultimi dieci giorni la pneumologia COVID-19 è stata disattivata e, gradualmente, riprenderà il trattamento ordinario dei pazienti respiratori non affetti da Coronavirus.

La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare a chiunque voglia chiedere informazioni, o in caso di sintomi sospetti, di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.