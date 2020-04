Coronavirus: a Reggio Calabria un solo caso positivo su 248 test

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che ieri “sono stati sottoposti allo screening per CoViD-19 248 soggetti. Di questi, 1 è risultato positivo al test. Si tratta di una paziente ricoverata nel reparto di Medicina del Presidio Ospedaliero “Morelli”. La paziente è ricoverata da circa 10 giorni ed è stata sottoposta a due tamponi risultati negativi. La positività si è riscontrata al terzo tampone.”

Si precisa, inoltre, che “il contagio è stato rilevato nel corso della normale programmazione dei controlli COVID-19 a cui ieri sono stati sottoposti tutti gli operatori sanitari ed i pazienti dell’ospedale Morelli.

I pazienti affetti da COVID-19 ricoverati in ospedale sono attualmente 40: 36 in degenza ordinaria e 4 in Terapia Intensiva. I pazienti deceduti sono 12.” In seguito ad una dimissione avvenuta ieri i pazienti dimessi sono 13.

“Si raccomanda a chiunque voglia chiedere informazioni o in caso di sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso, ma di contattare il numero Verde 1500 del Ministero della Salute e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.

Si esorta tutta la cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e restare in casa.“