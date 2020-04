Coronavirus, Regno Unito: +3.811 morti, le Rsa fanno schizzare il bilancio delle vittime a 26.097

Balza a 26.097 il numero dei morti con il coronavirus in Gran Bretagna. Il dato di oggi è stato aggiornato conteggiando per la prima volta le 3.811 persone decedute nelle strutture per anziani e nelle comunità. Il bilancio conta le persone morte dopo essere state trovate positive al test per il Covid-19. Il totale fa balzare la Gran Bretagna al secondo posto dopo l’Italia che, con i dati aggiornati oggi, è a 27.682. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 765, compreso un ragazzino di appena 14 anni.

Il governo ha spiegato che al conteggio sono state aggiunte 3.811 persone che non erano state sinora registrate. Martedì i morti erano 21.678. Sinora le morti negli ospedali erano riportate quotidianamente, quelle nelle case di riposo e altrove su base settimanale. Tuttavia, resta probabile il dato sia ancora sottostimato, perché i test fino a poco fa non erano condotti in modo sistematico nelle case di riposo.