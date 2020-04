Coronavirus: nel Regno Unito il governo sconsiglia di prenotare le vacanze

Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato altri 847 decessi negli ospedali legati al Coronavirus, portando il totale nel Paese a 14.576 morti (dato è aggiornato alle 17 di ieri).

In totale i contagiati sono 108.692.

Downing Street ha precisato oggi che le linee guida del governo di Londra e gli avvisi del ministero degli Esteri “non permettono di andare in vacanza“: il portavoce del governo ha precisato che non è consentito viaggiare per motivi di vacanza all’interno del Regno Unito mentre il ministero degli Esteri ha precisato che si può uscire dal Paese solo per motivi urgenti di lavoro.

Il segretario ai Trasporti ha invitato la popolazione a non prenotare le vacanze estive.