Coronavirus nel Regno Unito: nuovo picco di 684 morti in più, superata la Cina. Domani il messaggio della regina Elisabetta

Nuovo picco di 684 morti in più in 24 ore per Coronavirus negli ospedali del Regno Unito (contro i 563 di ieri): sono gli ultimi dati aggiornati del Ministero della Sanità britannico. I decessi totali salgono a 3.605, mentre i contagi passano da 33.718 a 38.168, con un record di 4.450 casi censiti in più in un giorno.

I test eseguiti nel Paese sono in totale 173.700, di cui 10.500 giornalieri.

Il Regno Unito supera la Cina nel bilancio ufficiale delle vittime: le cifre ufficiali diffuse da Pechino riferiscono di 3.326 morti in tutta la Cina.

La regina Elisabetta II ha registrato un messaggio speciale in merito alla pandemia che verrà trasmesso nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth domenica sera alle 19 GMT (le 21 in Italia): lo ha annunciato Buckingham Palace.

Da settimane la monarca 93enne si è ritirata nel castello di Windsor insieme al principe Filippo e a un numero ristrettissimo di fidati collaboratori.