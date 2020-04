Coronavirus nel Regno Unito, stasera il discorso della regina Elisabetta: “Vi parlo in quello che so essere un periodo sempre più duro”

E’ il programma stasera il discorso alla nazione della regina Elisabetta II: la monarca sottolineerà il valore dell’auto-disciplina e determinazione nella lotta all’epidemia di Coronavirus che sta combattendo il Regno Unito.

Si tratta della 4ª volta in 68 anni che Elisabetta II si rivolge a tutti i cittadini dei Paesi del Commonwealth.

La BBC ha anticipato che nel video messaggio registrato al castello di Windsor, la Regina riconoscerà il dolore e le difficoltà economiche che la popolazione sta affrontando in questo “periodo di sconvolgimenti“; inoltre, ringrazierà il personale del servizio sanitario pubblico e sottolineerà l’importanza del ruolo che il singolo può svolgere nella sconfitta del virus.

“Vi parlo in quello che so essere un periodo sempre più duro“, “un periodo di sconvolgimenti nella vita del nostro Paese, che hanno portato lutti a qualcuno, difficoltà a molti ed enormi cambiamenti nelle vite di tutti“. “Spero – affermerà la regina nel suo discorso – che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell’autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo Paese“.