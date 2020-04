Coronavirus, Renzi: “60 milioni di italiani agli arresti domiciliari, ci sono troppe task force e poche strategie”

Ci sono “60 milioni di italiani agli arresti domiciliari” per le misure adottate dal governo al fine del contenimento dell’epidemia da Coronavirus. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso di Piazzapulita, su La7. “Tante cose non hanno funzionato, questa gestione va regolamentata in modo piu’ efficace“, ha aggiunto il leader di Italia viva. “Ho sempre pensato che si dovesse dare un meccanismo molto semplice”, cioe’ dare opportunita’ di ripartenza “a chi rispetta le regole”, a prescindere dal codice Ateco, ha aggiunto. “La situazione e’ molto complicata. Su di noi e’ arrivato uno tsunami che ha fatto 26.500 morti ufficiali, ma sicuramente sono di piu’. E’ stata una carneficina, ma c’e’ anche l’aspetto economico. Quando diciamo che bisogna ripartire e’ perche’ se non si riparte oggi, i competitor di altri paesi ne potrebbero guadagnare“.

“Purtroppo ci sono troppe task force e poche strategie. Il presidente del Consiglio ha un suo stile, non è il mio: io non avrei fatto 28 commissioni, io mi sarei preso l’accusa di essere stato un po’ troppo decisionista. Ho molto ammirato come Macron ha detto con chiarezza riapriamo l’11 maggio, ci saranno diecimila respiratori in più fatti in Francia, quintuplicheremo le mascherine”, ha concluso Renzi.