Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Finalmente una misura organica per aziende e imprese, come Italia Viva chiedeva da giorni. Una risposta seria e un aiuto concreto a tante realtà economiche fondamentali. Speravamo in un meccanismo più semplice e meno burocratico, ma va bene! Forza! Viva l’Italia che riparte”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter.