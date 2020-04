Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “A Firenze dopo la peste c’è stato il Rinascimento, quindi ci sarà un momento bello, però nel mezzo ci sono due anni in cui non voglio che l’Italia viva di reddito di cittadinanza, perchè se fa così le nostre aziende verranno acquisite per due soldi da soggetti stranieri o chiuse”. Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di ‘Radio anch’io’ su Radiouno Rai.